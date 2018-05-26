На трассе М-10 в сторону Петербурга и Твери из-за ДТП перекрыли движение

Сегодня, 09:15

Случилось это на участке дороге в районе Спас-Заулка и Ямуги в Московской области. Причиной стал перевёрнутый большегруз.

В полученном сообщении указывается, что сегодня, 26 мая, в около 06:00 на трассе М-10 произошло ДТП. Там перевернулся большегруз и заблокировал движение. По некоторым данным, водитель фуры скончался на месте.

Сейчас же из-за аварии на трассе в сторону Петербурга и Твери было на время перекрыто. В ФКУ УПРДОР «Россия» рассказали, что речь идёт о 101+000 автомобильной дороги Москва-Тверь-Великий Новгород-Санкт-Петербург.

Сейчас же на месте происшествия работают дорожные службы и специалисты. Им предстоит при помощи специальной тяжёлой техники убрать большегруз с дороги.

Автомобили временно объезжают участок дороги с ДТП в сторону Петербурга по маршруту Клин-Слобода-Заулок.

Если верить сервису «Яндекс.Пробки», то перекрытый участок дороги уже открыли. Однако на нём огромные пробки, скорость движения не превышает и пяти километров в час.