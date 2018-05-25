Мертвый водитель на грузовике устроил ДТП в Новосибирской области

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Как сообщают очевидцы, трагическое дорожное происшествие случилось в селе Карпысак. Во время столкновения автомобилей пострадал забор, частный дом, а также передвигающийся навстречу грузовик с щебнем.

Сообщается, что причиной ДТП в Новосибирской области стал именно мертвый водитель, который в своем автомобиле столкнулся с другим транспортным средством, будучи уже без сознания. Предполагается, что у мужчины мог случиться сердечный приступ, в результате чего грузовик и сошел с дистанции, а затем оказался на встречной полосе.

Тем не менее, прибывшие на место трагедии специалисты настаивают, что необходимо провести экспертизы и другие процедуры, чтобы озвучивать окончательные причины происшествия. Другие подробности и обстоятельства уточняются правоохранителями, о состоянии здоровья другого водителя, попавшего в ДТП, пока ничего не сообщается.