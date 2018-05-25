В Ростове BMW обрушилась на «Жигули» прямо с эвакуатора

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Нестандартное ДТП произошло в Первомайском районе города на улице Белорусская, когда водитель импортного автомобиля совершил ошибку и припарковал его в неположенном месте. Карма настигла автолюбителя мгновенно, о чем сообщают СМИ.

Эпичное дорожное происшествие в Ростове стало поводом для обсуждения в соцсетях, ведь BMW обрушилась на «Жигули» прямо с эвакуатора, который вызвали сотрудники дорожной инспекции. Неопытный работник допустил срыв автомобиля со стрелы, когда рядом проезжал другой местный житель, на машину которого и упала иномарка.

В данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы, а владелец BMW уже пожалел о нарушениях правил парковки, ведь его транспортному средству хорошенько досталось от падения. Тем временем, «Жигули» пострадали не сильно, отечественный автомобиль оказался крепким.