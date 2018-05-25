В Ленобласти школьница выпала из автобуса во время движения

Сегодня, 13:10

Водитель транспортного средства, которого подозревают в нарушении ПДД, скрылся с места происшествия сразу после инцидента.

В Ленобласти школьница травмировалась во время поездки в общественном транспорте. Инцидент произошёл в городе Всеволжск. Девочка выпала из автобуса во время движения. Местная пресса пишет, что инцидент произошёл на маршруте «Финляндский вокзал — Котово Поле». Школьница попросила водителя сделать остановку на Всеволожском проспекте. Мужчина в ответ на этот открыл дверь прямо на ходу, вследствие чего 12-летний ребёнок упал на проезжую часть. Девочку тот час же доставили в медучреждение, её осмотрели врачи. О состоянии пострадавшей ничего не известно. Между тем, водитель автобуса сразу после инцидента скрылся в неизвестном направлении. Его поисками занимается полиция.

Ранее мы писали, что в Кирове в автобусе на ходу отпала дверь. Местная пресса пишет, что во время инцидента никто не пострадал.