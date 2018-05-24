Воронежец на иномарке протаранил «скорую помощь»

Сегодня, 15:36

Из-за аварии движение в центре Воронежа парализовано. О количестве пострадавших пока что неизвестно.

ДТП произошло возле районной городской больницы №3. Очевидцы происшествия не понимают, как такое могло произойти, так как водитель белого Hyundai и «скорая помощь» столкнулись почти под углом в 90 градусов. Один из очевидцев рассказал, что по главной улице автомобили едут с максимальной скоростью в 5 км/ч, поэтому он также недоумевает, каким образом водители не заметили друг друга.

Из-за аварии движение на улицах Плехановская, Среднемосковская, Донбасская и Революции 1905 года ограничено. Пока что подробная информация о пострадавших и виновниках аварии уточняется.