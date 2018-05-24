В Амурской области поезд сбил медведя

Сегодня, 09:00

На железнодорожных путях неподалеку от села Кувыкта Тындинского района был обнаружен труп медведя. Установлено, что его сбил поезд.

Под колесами грузового состава в Тындинском районе Амурской области погиб медведь. Точного времени инцидента пока не установлено. Специалисты сообщили, что под колеса поезда попал не взрослый медведь, а медвежонок. Убрать тело пострадавшего животного с путей прибыли работники ПЧ-22.

В пресс-службе Дальневосточной железной дороги пока не прокомментировали данную ситуацию и не сделали никакого официального заявления по данному происшествию. Куда денут тело медведя, пока тоже неизвестно. В этой местности подобные случаи не являются редкостью, ведь железнодорожное полотно окружено лесами, в которых живет много диких животных. Предполагается, что медведь просто перебегал пути и не увидел состав.