В Алтайском крае перевернулся и сгорел бензовоз

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Инцидент имел место в пределах трассы в в Солтонском районе недалеко от посёлка Ненинка. Дорогу перекрыли, автомобилисты были вынуждены искать пути объезда.

Бензовоз перевернулся и сгорел в Алтайской трассе. По словам свидетелей, которые разместили пост в сообществе "Барнаул 22", чёрный дым взвивался на несколько десятков метров в воздух. Как они рассказали, пожарные приехали немного позже. На месте происшествия первыми прибыли сотрудники полиции. По предварительной информации, пострадавших в происшествии, к счастью, нет.

Ранее источники сообщали, на днях произошло ДТП с бензовозом в Алтае. Машина перевернулась на территории горной части Чуйской трассы и едва не слетела в обрыв. Горючее из бочек вылилось в реку Катунь. Предположительно, водитель не смог справиться с управлением, когда входил в поворот.