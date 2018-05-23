Муляж окровавленного трупа посреди дороги под Красноярском спровоцировал ДТП

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Об этом сообщили водители после ночной поездки. При виде «человека» в бинтах и крови мужчина выехал на встречную полосу и, благодаря реакции другого водителя, не столкнулся с большегрузом.

Муляж окровавленного трупа посреди дороги под Красноярском напугал в вечернее время проезжающих автомобилистов. При этом «поролоновый человек» спровоцировал ДТП. Это произошло после того, как один из проезжающих автомобилистов из-за стресса не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу.

Благодаря быстрой реакции водителя большегруза ДТП удалось избежать и предотвратить реальные человеческие трупы. Прибыли на место правоохранители, которые подтвердили, что муляж окровавленного человека специально поместили посреди дороги под Красноярском.