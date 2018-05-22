В Псковской области автобус с детьми попал в ДТП

Сегодня, 10:15

В результате аварии, которая произошла на трассе Р-23 маршрута Псков – Санкт-Петербург, пострадали шесть детей. Сейчас на месте работает бригада врачей и спасателей.

В сообщении указывается, что автобус с детьми в Струго-Красненском районе Псковской области съехал, где и попал в ДТП. Всего в нём находились 29 человек, из которых 26 человек были несовершеннолетними детьми.

Сейчас на месте случившегося работают медики и специалисты. К месту дорожно-транспортного происшествия отправили специальный резервный автобус, который заберёт всех, кто не пострадал.