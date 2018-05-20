В Татарстане поездка на стоге сена за трактором закончилась смертью

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Ещё один мужчина получил тяжёлые травмы, за его жизнь борются врачи.

В Татарстане во время перевозки трактором сена погиб один человек. Мужчина упал со стога во время движения сельхозтехники. Трагедия произошла накануне вечером, в 18:00 по местному времени близ села Салихово Бавлинского района. Трое местных жителей загрузили присоединённую к трактору телегу, после чего один из них сел за руль, а двое остальных взобрались на стог сена. В определённый момент во время движения по просёлочной дороге мужчины не удержались на копне и упали вниз. В итоге один из пострадавших от полученных травм скончался на месте, а второго в тяжёлом состоянии экстренно госпитализировали в больницу. Правоохранители выяснили, что 30-летний водитель трактора на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

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