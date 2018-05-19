Около Самары на трассе М-5 в ДТП погибла мотоциклистка

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Инцидент имел место 19 мая около 9 утра близ торгового центра "Мега". Свидетели происшествия зафиксировали аварию на видео, после чего выложили материал в интернет.

Недалеко от города Самара на трассе М-5 разбилась мотоциклистка. На кадрах можно видеть мотоцикл, стоящий возле разделительного заборчика и девушку, которая лежит на дороге. Понять в каком состоянии она находится невозможно.

"Её догнал автомобиль", - выносят свои предположения очевидцы результата трагедии.

Как заявили представители ГУ МВД РФ по Самарской области, девушка, которая была за рулём мотоцикла, не выдержала безопасное расстояние до ехавшего впереди автомобиля Chevrolet и врезалась в него.

В результате аварии девушка и её пассажир нуждаются в помощи врачей. Пострадавших направили в медицинское учреждение.