В Ульяновске в больнице скончалась женщина, попавшая под маршрутку

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Как рассказала региональная Госавтоинспекция, 59-летний водитель маршрутного такси сбил на пешеходном переходе 64-летнюю пенсионерку. Инцидент имел место 16 мая около 11:00 по улице Рябикова в Засвияжском районе города.

В результате ДТП женщина оказалась под колёсами транспортного средства. На место трагедии прибыла скорая, потерпевшую увезли в медицинское учреждение. Через некоторое время женщина умерла в стенах больницы Ульяновска.

Подобное ДТП имело место в районе 200-го километра от шоссе "М-5 Урал". Водитель "КАМАЗа" сбил человека, который выскочил на проезжую часть. В результате столкновения транспортное средство перевернулось на левый бок, сбив металлическое ограждение. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте инцидента. Водителю КАМАЗа потребовалась медицинская помощь.