В Подмосковье полицейский госпитализирован после столкновения с лосем

Сегодня, 09:25

Животное неожиданно выбежало на трассу, по которой на большой скорости ехал автомобиль Honda Accord. В результате дорожно-транспортного происшествия 27-летний водитель получил многочисленные травмы. О судьбе лося не сообщается.

По данным коммуникационного подразделения подмосковной автоинспекции, инцидент произошел во вторник вечером. Полицейский, который служит патрульным на станции Московского метрополитена, получил отпуск и отправлялся за город. Внезапно из рощи выскочил лось. Водитель не успел среагировать и нажать на тормоз. Ударившись в животное, автомобиль перелетел через кювет и врезался в березу.

После столкновения с лосем и деревом полицейский был госпитализирован в ближайшее лечебное учреждение. Сильно помятый автомобиль был эвакуирован на полицейскую стоянку. Несмотря на многочисленные травмы, врачи дают благоприятный прогноз по выздоровлению пострадавшего. О судьбе лося ничего не сообщается.