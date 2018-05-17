В Уфе любитель автогонок устроил страшное ДТП на проспекте Салавата Юлаева

Сегодня, 09:24

Авария случилась сегодня, 17 мая, рано утром. Хотя автомобили и превратились в прямом смысле слова в груду металлолома, однако водитель и все пассажиры остались живы. Причиной инцидента стало превышение скорости движения.

В сообщении уточняется, что страшное ДТП любитель автогонок устроил в Уфе на проспекте Салавата Юлаева. Там иномарка Toyota Camry двигалась на огромной скорости и врезалась в один из столбов. Удар был такой силы, что автомобиль отбросило на пару метров.

Хотя сам водитель-лихач вместе со своими пассажирами выжили, но его зажало в машине, которая, к слову, превратилась в груду металлолома. Пострадавшего из «капкана» пришлось вытаскивать спасателям.

Сам водитель получил перелом челюсти и голени. Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают специалисты. Как рассказали сотрудники ГИБДД, водитель сильно превысил скорость, в результате чего потерял управление.