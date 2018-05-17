В Тюмени сняли на видео, как Skoda Rapid сбила двоих детей на «зебре»

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ДТП произошло 16 мая в микрорайоне «Южный» на улице Демьяна Бедного. Соответствующий ролик появился в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень».

Судя по кадрам, прежде, чем перейти проезжую часть, 9-летний мальчик и 6-летняя девочка убедились, что автомобили их пропускают на пешеходном переходе. Исключением стал водитель Skoda Rapid, который ехал на превышенной скорости. Дети не успели среагировать на иномарку, в результате их буквально подкинуло на капоте.

Пострадавших оперативно доставили в Областную клиническую больницу №2, где у маленьких пациентов диагностировали «сотрясение головного мозга». По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции Тюмени намерены провести следственную проверку. Момент, когда Skoda Rapid сбила двоих детей на «зебре», сняли на видео при помощи видеорегистратора. Виновнику аварии грозит наказание.