В Астрахани «скорая» спровоцировала ДТП с пострадавшими

Сегодня, 11:56

Инцидент в Астрахани произошел сегодня рядом с ТЦ «Ярмарка». Примечательно, что в момент инцидента у медицинской машины не производилась работа звукового спецсигнала.

«Скорая помощь» спровоцировала в Астрахани ДТП, проезжая по Вокзальной площади. Её водитель решил не пропускать «Ладу Калину». Как итог - столкновение автомобилей.

При ДТП серьёзные повреждения получила пожилая женщина, которая была пассажиркой в легковом автомобиле. Ей потребовалась срочная госпитализация. Медики предположили, что у неё сломаны рёбра.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства того, что стало причиной ДТП.