В Новосибирске иномарка снесла светофор возле районной администрации

Сегодня, 10:58

Дорожно-транспортное происшествие, к сожалению, закончилось госпитализацией водителя и женщины с ребенком, находящихся в Toyota Camry. В настоящее время автоинспекторы устанавливают все обстоятельства, приведшие к инциденту.

Как сообщают в коммуникационном подразделении ГИБДД Новосибирска, иномарка врезалась в опору светофора на перекрестке, расположенного неподалеку от здания районной администрации, по вине пострадавшего впоследствии водителя Toyota Camry. Именно он, нарушив ПДД, не пропустил Mercedes, который имел приоритет в движении. В результате касательного столкновения, «японец» рикошетом ударился о металлическую опору светофора.

Очевидцы в социальных сетях подтверждают версию автоинспекторов. Они пишут, что Toyota ехала с явным превышением скорости, при этом, совершая опасный маневр на перекрестке. На данный момент ничего не известно о состоянии пострадавших. Известно лишь, что две бригады скорой помощи увезли водителя и женщину с ребенком в лечебное учреждение. Расследование продолжается. Изучаются данные камер видеонаблюдения.