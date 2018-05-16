В Ростове иномарка протаранила пассажирский автобус

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В результате ДТП есть пострадавшие. Самого водителя Kia Cerato спасателям пришлось вырезать из салона искорёженного автомобиля.

В Ростове на улице Ленина рядом с домом №21 произошло ДТП, в причинах которого предстоит разбираться специалистам. Иномарка протаранила автобус с пассажирами, врезавшись в него сзади.

Как сообщают очевидцы, маршрутка стояла на остановке, принимая и высаживая пассажиров. В этот момент в неё сзади врезалась иномарка, следовавшая на большой скорости. Видимо, водитель не смог совладать с управлением.

В момент ДТП в салоне автобуса были 6 человек. Все они отделались лёгким испугом. Пострадали 44-летний водитель Kia Cerato и его пассажир. Их с многочисленными переломами и травмами срочно доставили в клинику.

Сообщение сделано пресс-центром регионального ГУ МВД.