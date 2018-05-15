В Великих Луках‍ 9-летний ребенок стал жертвой невнимательной автоледи

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ДТП произошло сегодня около 13:00 на улице Герцена, близ пешеходного перехода. После наезда мальчишке доставили в больницу.

В Великих Луках 15 мая около 13:00 неподалеку от пешеходного перехода по улице Герцена, 9 произошло ДТП. Невнимательная автоледи 1975 года рождения на личном автомобиле Opel допустила наезд на 9-летнего мальчика, который перебегал дорогу. После аварии ребенок был доставлен в местную больницу. Несовершеннолетний получил несколько травм.

На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД.