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В Великих Луках‍ 9-летний ребенок стал жертвой невнимательной автоледи

Сегодня, 16:01

ДТП произошло сегодня около 13:00 на улице Герцена, близ пешеходного перехода. После наезда мальчишке доставили в больницу.

 В Великих Луках 15 мая около 13:00 неподалеку от пешеходного перехода по улице Герцена, 9 произошло ДТП. Невнимательная автоледи 1975 года рождения на личном автомобиле Opel допустила наезд на 9-летнего мальчика, который перебегал дорогу. После аварии ребенок был доставлен в местную больницу. Несовершеннолетний получил несколько травм.

На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД.

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