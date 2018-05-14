Страшное ДТП на Крестах в Воронеже создало огромную пробку

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Утро понедельника для водителей на улицах Антонова-Овсеенко - Героев Сибиряков - 9 Января началось с долгого ожидания в огромном автомобильном коллапсе. Движение парализовало во все стороны города.

Начало недели для многих автовладельцев в Воронеже не задалось. Сегодня утром на Крестах столкнулись маршрутный ПАЗ и грузовой автомобиль «КамАЗ». ДТП сформировало колоссальную пробку, которая парализовала автодвижение на улицах Антонова-Овсеенко - Героев Сибиряков - 9 Января. Затор оценили в 7 баллов, скорость движении не превышала 2 км/час.

Терпеливые очевидцы от скуки сделали много фотографий аварии, которыми активно делились в социальных сетях. На снимках заметно, что грузовик сильно пострадал. Передняя часть автомбиля разбита полностью. Пострадавших нет.