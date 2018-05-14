Под Симферополем с дороги вылетели два БТР

Сегодня, 13:07

Происшествие случилось сегодня, 14 мая, на ялтинской объездной. Информацию об этом сообщили очевидцы и местные информационные агентства.

По словам одного из очевидцев, два БТР шли на сцепке. В итоге один из них уже под Симферополем вылетел с дороги, а другой скатился в кювет.

В полученном сообщении уточняется, что происшествие случилось на улице Лесхозная перед поворотом на улице Гурзуфская в направлении к улице Ялтинская. Если верить сервису «Яднекс.Пробки», то на участке, где водители БТР не справились с управлением, сейчас образовались большие пробки. Скорость движения автомобилей не превышает и 15 километров в час.