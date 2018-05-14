"Кровь смывала шампанским": Дочь адвоката Шурыгиной насмерть сбила ребёнка

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Трагедия произошла в День Победы, 9 мая. Девушку задержали, но вскоре могут отпустить под домашний арест.

В Ульяновске дочь адвоката известной участницы различных телешоу Дианы Шурыгиной сбила насмерть ребёнка. Как передаёт региональная пресса, подозреваемая скрылась с места событий, бросив 6-летнего мальчика умирать, а сама сразу же принялась смывать его кровь с капота шампанским.

Трагедия произошла в День Победы, 9 мая, около 21:30. Автомобиль, сбивший ребёнка, сразу же пропал из виду. Позже стало известно, что за рулём находилась 24-летняя девушка, которая приходится дочерью известному в Ульяновске адвокату. Юрист, в частности, представляла интересы Дианы Шурыгиной в деле об изнасиловании.

По некоторым данным, подозреваемая в смертельном ДТП, дабы скрыть следы преступления, смывала кровь ребёнка с капота автомобиля шампанским, вытирая его украшающими машину «победными» флажками. Сейчас решается вопрос об избрании девушке меры пресечения. Ожидается, что суд отправит её под домашний арест.