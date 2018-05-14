Под Новгородом две юные автоледи без прав побеспредельничали на дорогах

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Итогом этого стали два ДТП с тремя пострадавшими. Обе аварии произошли в вечернее время. Жертв удалось избежать лишь чудом.

В населённом пункте Окуловка, находящемся под Новгородом, 16-летняя автоледи проезжала улицей Стрельцова на LADA Kalina. Её вынесло на обочину, где в тот момент проходила 44-летняя местная жительница. Потребовалась её госпитализация. Прибывшие правоохранители выяснили, что девушка не имела прав.

Следующая юная автоледи побеспредельничала на территории Мошенского района, находящегося рядом с Новгородом. Там девушка в возрасте 18 лет не смогла справиться с ВАЗ-21102. Автомобиль выбросило в кювет. Виновница ДТП и её пассажирка срочно доставлены в госпиталь. Выяснилось, что и эта автоледи разъезжала без прав.

Помимо этого, в самом Новгороде также произошло ДТП. Неизвестный на LADA Kalina врезался на улице Кочетова в Hyundai Solaris и скрылся. Пассажирку иномарки пришлось срочно доставлять в больницу. Правоохранители ведут розыск нарушителя.