В Белгороде экипаж ДПС устроил ДТП

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Авария произошла на пересечении улиц Попова и 3-го Интернационала. По словам свидетелей, вина полицейского более, чем очевидна.

В Белгороде сотрудник ДПС за рулём служебного автомобиля устроил ДТП, протаранив легковой автомобиль. Как передаёт региональная пресса, ссылаясь на заявление водителя пострадавшего авто, он двигался на своём Renault Logan по улице Попова в сторону улицы Мичурина. На перекрёстке был установлен светофор, однако он не работал и мигал жёлтым светом. Понимая, что он передвигается по главной дороге, житель Белгорода уверенно начал пересекать перекрёсток. Тогда со стороны улицы 3-го Интернационала внезапно выехал автомобиль ДПС марки Renault, который не успел затормозить и устроил ДТП, протаранив автомобиль мужчины. К счастью, в итоге никто не пострадал. Как утверждает горожанин, инспектор, находящийся за рулём спецавтомобиля, в частной беседе признал свою вину, заявив, что не увидел приближающейся иномарки.

Ранее мы писали, что в Сочи водитель фургона врезался в пост ДПС и скончался. Трагедия произошла рано утром.