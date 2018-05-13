В Калуге в смертельном ДТП погиб организатор гонок на выживание

Вчера, 20:09

Предположительно, трагедия произошла на окружной дороге у деревни Жерело. Обстоятельства аварии пока не известны.

В Калуге 12 мая в результате ДТП смертельные травмы получил Андрей Кениг, известный организацией в городе гонок на выживание. По некоторым данным, он погиб в ходе столкновения «легковушек» Lada Granta и Hyundai Solaris. О его смерти стало известно после соответствующей публикации в паблике городского клуба внедорожных приключений «Калуга 4х4» в социальной сети «ВКонтакте».

В посте на странице сообщества подробности аварии не приводятся. В то же время в этот день экстренные службы сообщали лишь об одном ДТП со смертельным исходом - на окружной дороге близ деревни Жерело. Как известно, отцом погибшего был бывший заместитель губернатора Калужской области Евгений Кениг. Экс-чиновник ушел из жизни в 2013 году.

Ранее мы писали, что в Архангельске хулиганы устроили пьяные гонки у ТЦ «Сафари». Следствием пренебрежения молодыми людьми правил дорожного движения стала дорожная авария.