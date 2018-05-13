В Белоруссии детская команда из Украины по футболу попала в ДТП

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В результате автомобильной аварии, которая произошла в Брестской области под Каменцом, погиб один ребёнок. Состояние ещё шестерых ребят тяжёлое, детей с травмами доставили в Каменец, где расположилась районная больница.

О происшествии сообщили в пресс-службе Минздрава Белоруссии. В полученных данных указывается, что на трассе Каменец-Шерешево-Свислочь команда детей по футболу из Украины попала в аварию. Из-за происшествия в больницу Каменца вызвали группу врачей из Минска.

Стоит отметить, что в результате ДТП один ребёнок 2005 года рождения погиб, а ещё шестеро были доставлены в ближайшую больницу. У них диагностировали переломы, вывихи и черепно-мозговые травмы. Один ребёнок в особо тяжёлом состоянии. Сейчас он подключён к аппарату искусственной вентиляции.

Сейчас ситуацию с ребятами лично контролирует глава белорусского Минздрава Валерий Мурашко. По его словам, врачи сделают всё необходимое, также используются нужные материально-технические ресурсы.

В областной Госавтоинспекции отметили, что ДТП случилось около 7 утра. По неподтверждённым данным, гражданин Украины 1976 года рождения, за рулём Renault Master, врезался в погрузчик «Амкодор», за рулём которого был местный 48-летний житель. Виновник и точные обстоятельства случившегося неизвестны.