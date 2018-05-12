В Казани каждое третье ДТП с детьми случается в понедельник и среду

Сегодня, 23:05

Представители ГИБДД по региону рассказали, что за последние месяцы уменьшилось количество аварий, однако школьники и водители прослушивают правила поведения на дороге регулярно. Чаще всего причинами дорожных происшествий является именно несоблюдение установленных норм.

По сообщению сотрудников ГИБДД, в Казани каждое третье ДТП с участием несовершеннолетних приходится на понедельник либо среду, а основное время для аварий с детьми – с 13 до 21 часа по местному времени. За несколько месяцев в этом году процент аварий с детьми и подростками упал на 20%, соответственно, уменьшилось и число пострадавших.

Специалисты отмечают, что основными причинами дорожных инцидентов до сих пор остаются нарушения правил, переход дороги в неустановленном месте, пренебрежение техников безопасности при перевозке пассажиров, а также употребление водителями алкогольных напитков и наркотических препаратов.