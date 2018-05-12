В Ставрополе, опрокинувшаяся на «Ниву» бетономешалка, убила двух человек

Вчера, 19:49

Сегодня в Ставрополе произошло дорожно-транспортное происшествие, закончившееся гибелью двух человек. В настоящее время проводится расследование и выясняются причины инцидента, приведшие к трагическим последствиям.

По предварительным сведениям, озвученным коммуникационным подразделением местного следственного управления, в субботу днем «КамАЗ» с бетономешалкой направлялся на место строительства жилого комплекса. Во время проезда по улице Мичурина, водитель специального автомобиля проигнорировал дорожный знак, предупреждающий об особенностях ландшафта, и на скорости пытался съехать с уклона.

В результате грузовик ударило о бетонное ограждение, после чего он перевернулся и упал на припаркованную у обочины «Ниву», в которой находились два человека. Бетономешалка раздавила легковой автомобиль. Приехавшая бригада скорой помощи ничем уже не могла помочь водителю «Нивы» и пассажирке. Движение на данном участке дороги было перекрыто в течение нескольких часов.