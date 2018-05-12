В Петрозаводске опубликованы фото и видео массового ДТП

Вчера, 15:54

Местный паблик, информирующий о ДТП в Карелии, опубликовал фото и видео камер наблюдения с места аварии, произошедшей вчера в столице республики. На кадрах видны причины и последствия нарушения ПДД. К счастью, обошлось без жертв, но медицинская помощь понадобилась двоим водителям.

В Петрозаводске опубликованы фото массового ДТП, вызвавшего широкий общественный резонанс. В спальном районе Кукковка, который всегда считался одним из самых безопасных, благодаря продуманной дорожно-транспортной инфраструктуре, произошла крупная авария по вине водителя Mitsubishi Lancer, который начал разворот на перекрестке, не обратив внимания на попутную Mazda 6.

Неминуемое столкновением усугубилось двойным «рикошетом» на два припаркованных автомобиля. В результате, оба водителя получили травмы.

Кроме того, виновник ДТП оплатит ремонт пострадавших автомобилей. Кстати, счастливый случай спас прохожих, которые шли по тротуару. Вылетевшие от удара за бордюр припаркованные машины, остановились на газоне в опасной близости к пешеходной зоне.