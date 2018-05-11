В Москве мотоциклист сбил ребенка на пешеходном переходе

Вчера, 22:40

В Москве случилось дорожное происшествие на Алтуфьевском шоссе, в результате которого мотоциклист на пешеходном переходе сбил 12-летнего ребенка. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУМВД.

Сообщается, что мальчик оказался под колесами мотоцикла в тот момент, когда проезжал по пешеходному переходу на самокате. Медики прибыли на место происшествия и оказали потерпевшему необходимую помощь, о состоянии здоровья ребенка в данный момент информации не поступало.

Известно также, что правоохранители разбираются в ситуации и выясняют все обстоятельства и причины случившегося.