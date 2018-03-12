Маневры неадекватного водителя попали на видео регистратора в Подмосковье

Сегодня, 19:02

Маневры пьяного водителя попали на видео, которое тут же разлетелось по интернету. Видео было снято на Соколе, главный герой - автомобиль Renault Logan с номерными знаками Московской области.

Запись начинается с того, что шофер "Рено" выезжает на встречную полосу и тормозит, загораживая дорогу другим автомобилям. Затем сдает назад и почти царапает "Ниву", которая проезжала мимо водителя? но успела повернуть вправо. Похоже, намереваясь припарковать авто, водитель заезжает на обочину и врезается в одиноко стоящую там машину "Ладу". Неадекватный водитель все-таки смог стать параллельно проезжей части, однако он планировал совершить не это и вновь сдает вперед, задевая машину.

Чем закончилось вождение неадекватного водителя, пока неизвестно. Владелец видеорегистратора, пока "Логан" остановился, быстро объезжает странного шофера.