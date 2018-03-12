VistaNews.ru


Маневры неадекватного водителя попали на видео регистратора в Подмосковье

Сегодня, 19:02

Маневры пьяного водителя попали на видео, которое тут же разлетелось по интернету. Видео было снято на Соколе, главный герой - автомобиль Renault Logan с номерными знаками Московской области.

Запись начинается с того, что шофер "Рено" выезжает на встречную полосу и тормозит, загораживая дорогу другим автомобилям. Затем сдает назад и почти царапает "Ниву", которая проезжала мимо водителя? но успела повернуть вправо. Похоже, намереваясь припарковать авто, водитель заезжает на обочину и врезается в одиноко стоящую там машину "Ладу". Неадекватный водитель все-таки смог стать параллельно проезжей части, однако он планировал совершить не это и вновь сдает вперед, задевая машину.

Чем закончилось вождение неадекватного водителя, пока неизвестно. Владелец видеорегистратора, пока "Логан" остановился, быстро объезжает странного шофера.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.