Под Лугой мужчина погиб под колесами грузового поезда

Вчера, 22:03

В ночь 10 марта, в Лужском районе Ленобласти случилось страшное происшествие. Не далеко от железнодорожной станции Низовская, на железной дороге, поезд грузового типа насмерть задавил мужчину. В следствии полученных травм, мужчина скончался на месте.

Личность погибшего со временем удалось установить. Пострадавшим оказался местный житель, в возрасте 34 лет. Причины и детали происшествия не известны, но выясняются.

По предварительным данным, водитель поезда пытался остановить транспорт, применив экстренное торможение, также машинистом был подан звуковой сигнал.