На трассе Саранск – Ульяновск сгорел грузовик с тоннами куриного мяса

Вчера, 19:58

На трассе, ведущей из Саранска в Ульяновск, сгорел грузовик, перевозивший несколько тонн куриного мяса. Местные посетители Сети уже шутят, что подобного «шашлыка» в мире, наверное, ещё не было.

Инцидент произошёл рано утром на участке, где проходит 83-й километр трассы. Большегруз, гружёный большой партией куриного охлаждённого мяса, внезапно загорелся.

Водитель был опытным и среагировал мгновенно. Он выскочил из кабины загоревшегося авто и отбежал от него подальше.

Взрыва не последовало. Сколько мясного товара оказалось повреждённым в результате этого происшествия, не сообщается. Также не известно, что привело к возгоранию.

В этом предстоит разбираться местным следователям.

К счастью, обошлось без пострадавших. Вот только рекорд о гигантском курином шашлыке никем не зафиксирован. То есть у данного случая очень мало шансов попасть в рекорды Гиннеса.