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В Барнауле пьяный таксист устроил ДТП без езды

Вчера, 20:01

Как проинформировали сотрудники «Дорожного патруля», в Барнауле пьяный таксист на Renault устроил ДТП без езды по дороге. Инцидент зафиксирован 5 марта около 18:00 на улице Весенней.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки Renault, сев за руль в нетрезвом виде, застрял в сугробе. Когда мужчина самостоятельно выталкивал машину, то умудрился врезаться в припаркованный рядом транспорт. Странное поведение таксиста заметили местные жители, которые сообщили об инциденте сотрудникам правоохранительных органов.

Водитель Renault не устраивал скандалов, а мирно прошел медицинское освидетельствование на месте аварии. Прибор показал, что в крови таксиста находится 0,620 мг/л алкоголя. В отношении гражданина полицейские составили административный протокол, а иномарку поместили на специальную стоянку.


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