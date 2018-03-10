В Ростове загорелся автобус с пассажирами

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В Ростове-на-Дону прямо на ходу загорелся автобус с пассажирами. Инцидент произошел 10 марта в 11:20 на площади Ленина, информации о пострадавших не поступало.

По предварительным данным, на площади Ленина во время движения по проезжей части загорелся пассажирский автобус, в салоне которого находились граждане. Очевидцы записали происходящее на видео и опубликовали на просторах Сети. Отмечается, что водитель общественного транспорта не имел при себе огнетушителя и ликвидировать пламя ему помогли другие автомобилисты. Об инциденте никто не сообщал в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Жители Ростова давно жалуются на городские автобусы, сетуя, что власти практически все обустроили к предстоящему Чемпионату мира по футболу, но общественный транспорт не готов принимать туристов. Недавно люди стали свидетелями того, как во время поездки маршрутка распадалась буквально на глазах.