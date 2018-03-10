VistaNews.ru


В Ростове загорелся автобус с пассажирами

Сегодня, 14:08

В Ростове-на-Дону прямо на ходу загорелся автобус с пассажирами. Инцидент произошел 10 марта в 11:20 на площади Ленина, информации о пострадавших не поступало.

По предварительным данным, на площади Ленина во время движения по проезжей части загорелся пассажирский автобус, в салоне которого находились граждане. Очевидцы записали происходящее на видео и опубликовали на просторах Сети. Отмечается, что водитель общественного транспорта не имел при себе огнетушителя и ликвидировать пламя ему помогли другие автомобилисты. Об инциденте никто не сообщал в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Жители Ростова давно жалуются на городские автобусы, сетуя, что власти практически все обустроили к предстоящему Чемпионату мира по футболу, но общественный транспорт не готов принимать туристов. Недавно люди стали свидетелями того, как во время поездки маршрутка распадалась буквально на глазах.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.