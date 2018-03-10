На юге МКАД горит рейсовый автобус

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В пресс-службе московского управления ГИБДД РФ сообщили, что на юге МКАД сегодня, 10 марта, загорелся рейсовый автобус.

Как рассказали правоохранители, возгорание транспорта произошло в месте пересечения МКАД с трассой М4 «Дон». По предварительной информации от экспертов считается, что происшествие случилось из-за неисправного автобуса.

В пресс-службе уточняют, что в результате данного инцидента никто из пассажиров не пострадал, как и сам водитель. Известно, что все люди быстро эвакуировались из горящего рейсового автобуса.

Отмечается, что данное происшествие на дорожную ситуацию в районе никак не повлияло.