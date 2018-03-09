В Новороссийске в ДТП с такси на «зебре» пострадали двое людей

Сегодня, 21:10

В Новороссийске случилось очередное ДТП на «зебре» с участием такси. В итоге данного инцидента оказались пострадавшими двое горожан, находившихся в тот момент на пешеходном переходе.

В Новороссийске произошло ДТП, причины которого не очевидны. Их выяснением сейчас занимаются правоохранители. Поводы для этого есть, имеются двое пострадавших пешеходов.

Инцидент случился в пределах Кутузовского кольца со стороны улицы Магистральная. Очевидцы сообщают, два человека приблизились к переходу. Они убедились, что ближайшие машины их пропускают и начали своё движение по проезжей части.

Водитель такси двигался в транспортном потоке сзади и, видимо, не мог наблюдать того, что происходит спереди по маршруту его движения.

Он, избегая столкновения со внезапно остановившимся перед ним авто, предпочёл выскочить на «встречку», по которой в тот момент не было движения автомобилей.

В то же время там по пешеходному переходу осуществляли перемещение двое пешеходов, уверенные в своей безопасности. Их он и задавил.

Свидетели незамедлительно вызвали для пострадавших медиков «скорой». Те быстро прибыли и госпитализировали потерпевших в результате ДТП. Об их состоянии пока ничего не сообщается.

Очевидцы ДТП сообщают, что пешеходы могли получить весьма серьёзные травмы. В результате наезда такси, их обоих отбросило на несколько метров.