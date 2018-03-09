В Воронеже светофор спас пешеходов от смерти в ДТП

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В Воронеже светофор спас от возможной гибели пешеходов, рискующих оказаться под колесами авто. Пользователь YouTube опубликовал видео, на котором машина уходит в занос, на большой скорости несется в сторону тротуара, однако в последний момент врезается в стойку авторегулировщика.

Шокирующее ДТП имело место 8 марта в Воронеже на пересечении улиц Переверткина и Минской. На видео его запечатлел регистратор одного из участников дорожного движения. Легковушка на довольно большой скорости внезапно ушла в занос, вылетела за пределы проезжей части и врезалась в светофор. Прямо за авторегулировщиком шли пешеходы, у которых не было ни единого шанса убежать из-под колес легковушки, если бы она пролетела мимо светофора.

Водитель пострадавшего авто также чудом остался цел. Интернет-сообщество удивляется везению участников ДТП.