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Воронежец снял на видео, как девушка ждет ГИБДД в Женский день

Вчера, 23:24

Мужчина из Воронежа рассказал о том, что стал свидетелем одного ДТП, инициатором которого была автоледи. В день 8 марта она не скрылась с места происшествия, а достойно ожидала ГИБДД.

 Свидетель ДТП в Воронеже был очень поражен порядочностью автоледи, которая поняла, что по своей вине совершила ДТП, и ждала приезда стражей порядка. Хотя вокруг все женщины принимали подарки от мужчин, автоледи ждала вердикта правоохранителей вместо букетов весенних цветов.

Житель Воронежа подчеркнул, что в принципе сама же автоледи и испортила себе праздник. Ведь если бы женщина не нарушила правила движения, ничего бы пагубного для нее не случилось. Просто нужно было быть немного аккуратнее на дороге и все неприятное обошло бы стороной.


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