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В Тверской области авто сбило поезд с рельс

Вчера, 22:42

Сегодня, 7 марта, в Тверской области произошло ДТП с участием автотранспорта легкового типа и железнодорожного состава. В следствии столкновения тележка вагона сошла с путей.

Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, никто не пострадал. Авария случилась примерно в 11.30 мск, причиной ДТП послужило то, что водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд и протаранил в хозяйственный состав без пассажиров.

Для устранения неполадок, появившихся в результате ДТП, на место происшествия был послан восстановительный поезд со станции Ржев-Балтийский. Как стало известно, в 14.00 мск вагон уже был исправен и поставлен на рельсы.


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