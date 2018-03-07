Мать и дочь с двухлетним ребенком пострадали в жутком ДТП под Тамбовом

Вчера, 21:45

В ДТП под Тамбовом пострадавшими оказались две женщины и ребенок, которому исполнилось всего два года. Все эти люди находились в салоне автомобиля в момент столкновения.

Автомобиль KIA Cerato, за рулем которого была молодая женщина 32-х лет, нарушив правила дорожного движения, выехала на встречную полосу дороги «Тамбов-Пенза» в тот момент, когда на встречу ей двигался грузовик VOLVO. Хотя водителем фуры оказался 55-летний шофер со стажем, ДТП не удалось избежать.

Транспортные средства столкнулись лоб в лоб. От мощного удара пострадала легковушка, в салоне которой, кроме женщины за рулем, находились две пассажирки. Это бабушка и маленькая двухлетняя внучка. Они также травмированы и доставлены в больницу. Жизни ребенка нет угрозы, так как в момент ДТП она сидела в специальном детском кресле. Авария произошла 7 марта в 06:30 утра.