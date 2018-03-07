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В Ярославле водители вытащили застрявший троллейбус

Вчера, 22:09

7 марта в Ярославле застрял троллейбус. Благодаря не равнодушной прохожей, водитель троллейбуса смог отправиться в рейс по расписанию. 

В Ярославле сегодня вечером, 7 марта, у троллейбуса по маршруту №9 была временная задержка в расписании. Транспортное средство застряло на дороге в районе Красной площади. Оказавшаяся рядом девушка решилась помочь водителю и стала останавливать проезжающие машины.

В короткие сроки остановилось 5 машин. Их владельцы помогли справиться водителю троллейбуса с проблемой и отправиться в рейс без существенных задержек.


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