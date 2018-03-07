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В Брянске 53-летний пассажир сломал ребро в автобусе №5

Сегодня, 16:16

В понедельник 5 марта автобус №5 Брянска отличился происшествием. Водитель около 14:00-15:00 возле остановки «Урицкого» стал виновником ДТП, пострадал сломавший 11 ребро 53-летний пассажир.

ОГИБДД УМВД по городу Брянску подтверждает факт нарушения правил пассажироперевозок водителем автобуса №5. Мужчина при резком торможении спровоцировал падение пенсионера. Также пострадавший получил перелом 11 ребра. Информация о происшествии попала в дежурную часть от представителей медицинского учреждения, где оказали помощь пенсионеру.

По предварительным данным, инцидент произошел в промежутке времени между 14:00 – 15:00. Информация по инциденту уточняется. Пострадавший не сообщает о претензиях к водителю.


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