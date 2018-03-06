В Иркутской области КамАЗ провалился под лёд, водитель погиб

Вчера, 20:48

Вчера, 5 марта, в посёлке Куватка Братского района Иркутской области на речке под лёд правился КамАЗ. Уточняется, что в результате данного происшествия водитель большегруза скончался на месте.

Пресс-служба регионального управления МЧС РФ сообщает, что о провале КамАЗа в полицию сообщили остальные водители. Они также уточнили, что за рулём машины был 37-летний житель посёлка Харанжино.

Когда же на место происшествия приехали спасатели и правоохранители, то они не увидели ни тела погибшего, ни самого большегруза. Машина вместе со своим водителем ушла под лёд в холодную воду на глубину больше 30 метров.

По словам представителей регионального управления МЧС, в месте где провалился КамАЗ была несанкционированная ледовая дорога. Почему водитель поехал по другому пути и отклонился от маршрута, остаётся неизвестным.