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Курянин попал в ДТП из-за обработки дороги пескосмесью

Сегодня, 16:09

Днем, 5 марта в Курске произошла авария с участием большегруза и легкового автомобиля. Водитель последнего получил ранения. Причиной стала обработка дороги пескосмесью.

Как сообщает областная Госавтоинспекция, в минувший понедельник около 15 часов дня на 42 километре автотрассы "Курск-Льгов Рыльск-граница Украины" произошло дорожное-транспортное происшествие. Водитель, находившийся за рулем грузового автомобиля, направлялся в Курчатов, при этом, посыпая трассу смесью из песка.
Внезапно из-под колес большегруза вылетел камень, который попал в двигающийся навстречу автомобиль ВАЗ-2170. В результате попадания разбилось стекло передней двери со стороны водителя, а сам мужчина был ранен.


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