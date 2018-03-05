В Пскове на Ольгинском мосту легковой автомобиль сбил мужчину

Вчера, 20:52

Пешехода сбил автомобиль в Пскове на территории Ольгинского моста. В настоящее время еще неизвестно, жив ли пострадавший. По оперативным данным, на Ольгинском мосту в Пскове произошло 5 марта ДТП.

Легковой автомобиль сбил пешехода на проезжей части. В настоящий момент на месте аварии присутствуют сотрудники ГИБДД и стоит карета скорой помощи. Согласно комментариям представителей экстренных служб, пострадавший перебегал проезжую часть в неположенном месте. До ближайшего перехода всего несколько метров, но мужчина проигнорировал это и попал под колеса едущего автомобиля. О состоянии его здоровья пока нет информации.

Очевидцы в социальной сети говорят, что пострадавший лежит на дороге без видимых признаков жизни. Транспортное движение на Ольгинском мосту перекрыто сотрудниками ГИБДД. Информация пока минимальна про произошедшему ДТП, так как идет выяснение обстоятельств.