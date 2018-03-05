На Алтае товарный поезд протаранил гараж

Вчера, 18:40

Как проинформировали в барнаульской транспортной прокуратуре, на Алтае товарный поезд серьезно протаранил гараж Каменского элеватора. Инцидент зафиксирован в Камне-на-Оби.

В ходе перестановки с одного на другой путь, 22 пустых вагонов неожиданно передвинулись на путь необщего пользования, который принадлежит Каменскому элеватору. При движении составы сбили тупиковый упор и протаранили ворота гаража, где располагался каркас локомотива. В результате поезд выехал через противоположные ворота строения.

По факту инцидента сотрудники транспортной прокуратуры назначили ряд следственных мероприятий. Известно, что три вагона сошли с рельсов, в ЧП никто не пострадал. На данный момент восстановительная бригада проводит оперативный подъем сошедших вагонов при помощи специализированной техники. Когда будут закончены работы, не сообщается.