В Санкт-Петербурге пешехода на «зебре» переехали два автомобиля

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В Петербурге на «зебре» сразу два автомобиля переехали девушку, которая пыталась перейти дорогу. Трагедия произошла на перекрестке улицы Мебельной с одноименным проездом.

На нерегулируемом пешеходном переходе 27-летняя девушка хотела перейти на другую сторону улицы и была сбита одним легковым транспортным средством, а позже ее переехало и другое авто. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медики.

Пострадавшую в результате двойного наезда отправили в ближайшую больницу. Врачи сообщили, что состояние пациентки крайне тяжелое. На данный момент специалисты борются за жизнь девушки.

Очевидцы рассказали, что трагедия произошла на перекрестке улицы Мебельной и Мебельного проспекта. Предполагается, что причиной наезда стало яркое солнце, которое заслепило водителей. Уже установлено, что сбивший пострадавшую автомобиль ехал на высокой скорости. Сообщается, что наезд совершила машина Hyundai Elantra, а потом ее переехал KIA Ceeʼd. Оба водителя рассказали, что не успели среагировать на ситуацию.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают степень вины каждого водителя, опрашивают свидетелей. Оба водителя легковых автомобилей были направлены для прохождения всех необходимых экспертиз. После получения их результатов по данному факту будет открыто уголовное дело.