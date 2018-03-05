В Новочеркасске легковушка оказалась насквозь пробитой металлическим ограждением

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В ДТП, произошедшем в Новочеркасске, попавшая в него отечественная легковушка оказалась насквозь пробитой металлическим ограждением. Не обошлось без пострадавших.

Инцидент произошёл 4 марта поздно вечером. Местом ДТП стал проспект Баклановский. Проезжая по нему, водитель-лихач допустил превышение скорости.

Поскольку он не справился с управлением, «семёрка» на всём ходу врезалась в металлическое ограждение. Это случилось рядом с улицей Кривошлыкова.

Железные прутья, из которых было сделано ограждение разделительной полосы, прошили двери автомобиля насквозь. Они вошли в салон и пронзили находящуюся там 16-летнюю пассажирку. Ей потребовалась срочная госпитализация.

Как сообщают медики и правоохранители, пострадавшей серьёзно повезло. Она в момент ДТП была на переднем сиденье. Если бы она при поездке предпочла расположиться сзади, то травмы были бы намного более тяжелее.