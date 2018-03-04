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В Петербурге трамвай "дрифтовал" на асфальте

Вчера, 22:17

В Санкт-Петербурге водитель трамвая устроил дрифт на улице. Инцидент произошел на Академика Лебедева.

Сегодня в северной российской столице местный трамвай сошел с рельс и некоторое расстояние проехался по асфальту. Свидетели произошедшего случая принялись в шутку утверждать, что водитель попытался организовать экстремальный дрифт. Во время этого происшествия никто из людей травм не получил. При этом по причине инцидента перемещение легковых транспортных средств было ограничено.

Про «дрифт» написали автомобилисты в соцсетях. Они сообщают, что на улице Академика Лебедева трамваи являются существенной помехой для машин. Некоторые считают, что трамваи являются ненужным транспорт, им нужна отдельная дорога, а если что с ним происходит, то иные автомобили вынуждены стоять.


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